Гагулькина Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1930
Дата смерти21.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагулькин Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Гагулькин Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.2015
Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область