Гагулькина Надежда Андреевна 27.10.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагулькина Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1930

Дата смерти

21.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагулькин Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Гагулькин Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагулькин Владимир Яковлевич

Смерть
21.02.2015
Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область

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