Носков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1925

Дата смерти

20.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1954

Дочь: Карханова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Носкова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1955

Сын: Носков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Носкова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.1960

Дочь: Ковылина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Носкова Людмила Михайловна

Смерть
20.12.1991
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