Носков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1925
Дата смерти20.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1954
Дочь: Карханова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Носкова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
30.10.1955
Сын: Носков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Носкова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1960
Дочь: Ковылина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Носкова Людмила Михайловна
Смерть
20.12.1991