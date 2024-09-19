Коровина (Авдулова) Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдулов Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коровин Неизвестно
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Смерть
Неизвестно