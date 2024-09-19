Коровина (Авдулова) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина (Авдулова) Прасковья Дмитриевна

Коровина (Авдулова) Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдулов Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Неизвестно

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.