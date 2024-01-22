Шулыгин Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Шулыгин Василий Михайлович
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Шулыгина) Анастасия Борисовна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Шулыгина) Анна Борисовна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна