Шулыгин Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулыгин Борис Васильевич

Шулыгин Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

1913 г.р.
1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шулыгин Василий Михайлович

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шулыгин Сергей Борисович

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Шулыгина) Анастасия Борисовна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Шулыгина) Анна Борисовна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ивановна

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