Хайбуллина Мадахия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайбуллин Гайнулла
Рождение ребёнка
10.03.1919
Дочь: Асфандиарова (Хайбуллина) Малиха Гайнуллаевна
Отец ребёнка: Хайбуллин Гайнулла
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно