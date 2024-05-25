Хайбуллина Мадахия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллина Мадахия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайбуллин Гайнулла

Рождение ребёнка
10.03.1919

Дочь: Асфандиарова (Хайбуллина) Малиха Гайнуллаевна

Отец ребёнка: Хайбуллин Гайнулла

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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