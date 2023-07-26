Прохоров Фрол Семионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прохорова) Мария Фроловна
Мать ребёнка: Прохорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Фролович
Мать ребёнка: Прохорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Тимофей Фролович
Мать ребёнка: Прохорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прохорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Александр Фролович
Мать ребёнка: Прохорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Николай Фролович
Мать ребёнка: Прохорова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова ?
Смерть
Неизвестно