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Прохоров Фрол Семионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Семион Сергеевич

Мать: Прохорова Хрестинья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прохорова) Мария Фроловна

Мать ребёнка: Прохорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Фролович

Мать ребёнка: Прохорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Тимофей Фролович

Мать ребёнка: Прохорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Иван Фролович

Мать ребёнка: Прохорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Александр Фролович

Мать ребёнка: Прохорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Николай Фролович

Мать ребёнка: Прохорова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова ?

Смерть
Неизвестно

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