Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1930
Дата смерти30.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930
Отец: Герасим
Мать: Тихоня Надежда Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1952
Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1957
Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович
Смерть
30.07.2021