Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна 26.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1930

Дата смерти

30.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930

Отец: Герасим

Мать: Тихоня Надежда Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1952

Сын: Быков Василий Петрович

Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1957

Сын: Быков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Быков Пётр Иванович

Смерть
30.07.2021

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