Шашкова Дария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1880
Дата смерти1956
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1880
Отец: Михаил Никифорович
Мать: Екатерина Терентиевна
Бракосочетание
11.10.1899
Рождение ребёнка
28.12.1900
Сын: Шашков Василий Даниилович
Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: Шашкова Анна Данииловна
Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Шашкова Агапия Данииловна
Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1908
Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1909
Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович
Смерть
1956