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Шашкова Дария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1880

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1880

Отец: Михаил Никифорович

Мать: Екатерина Терентиевна

Бракосочетание
11.10.1899

Муж: Шашков Даниил Иванович

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1900

Сын: Шашков Василий Даниилович

Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: Шашкова Анна Данииловна

Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Шашкова Агапия Данииловна

Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1908

Сын: Шашков Иоанн Даниилович

Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1909

Сын: Шашков Сергей Даниилович

Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шашков Михаил Даниилович

Отец ребёнка: Шашков Даниил Иванович

Смерть
1956

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