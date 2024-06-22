Усов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1918
Дата смерти07.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: (Усова) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Усова (Жеребкова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова (Жеребкова) Елена Михайловна
г. Караганда
Смерть
07.01.1979
г. Караганда