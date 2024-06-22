Усов Дмитрий Яковлевич 02.02.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1918

Дата смерти

07.01.1979

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918

Отец: Усов Яков Кузьмич

Мать: Усова (Сонина) Надежда Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова (Жеребкова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Усова) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Усова (Жеребкова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Жеребкова) Елена Михайловна

г. Караганда
Смерть
07.01.1979
г. Караганда

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