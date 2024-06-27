Щукина Ольга Григорьевна 31.07.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина Ольга Григорьевна

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.07.1891 ст.

Дата смерти

24.01.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1891 ст.

Отец: Щукин Григорий Григорьевич

Мать: Щукина (Хмырова) Екатерина Леонтьевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: оренбургский мещанин Богданов Сергей Иванович и девица Денисова Елена Михайлова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1284, стр. 69 Дочь казака Студенецкого пол... Показать все
Смерть
24.01.1892 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
причина смерти: от младенческих приступов ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №805, стр. 144

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