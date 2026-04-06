Головин Фёдор Гаврилович 01.01.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головин Фёдор Гаврилович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.01.1807, Левашово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

умер 04.12.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Головина (Хитрово) Александра Алексеевна10.04.1816 г.р.
Дети
Головин Константин Фёдорович21.07.1842 г.р.
Головин Сергей Фёдорович23.08.1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
25.08.1840

Жена: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

бр Головин ротм. Федор Гаврилович Хитрово фрейлина Александра Алексеевна 19-111-314 382 1840 Казан.соб 25.авг №20. 25.8.1840г. венчались Л-Гв. Конного полка Ротмистр Федор Гаврилович Головин правосл, 1м бр., и фрейлина Двора ЕИВ Гос. Контролера Алексея Хитрово дч дев. Александра, правосл, 1м бр. Поручители – по жениху ТС и Кавалер Князь Алексей Александрович Лобанов-Ростовский и ДСС и Кавалер Иван Федорович Лек, по невесте отец ее Гос. Контролер Алексей Хитрово и Двора ЕИВ в должности Церемониймейстера Захар Алексеевич Хитрово

Рождение ребёнка
21.07.1842

Сын: Головин Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд

Рождение ребёнка
23.08.1850

Сын: Головин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1852

Дочь: Головина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

рож Головин ген-м Федор Гаврилович Хитрово фрейл. Александра Алексеевна Мария 19-124-741 42 1852 Петроп.соб 11.окт Св-во выдано 21.4.1859г.

Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Головин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна

Смерть
04.12.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

№70. 4/7.12.1861г. ск. Шталмейстер Двора ЕИВ ТС Федор Гаврилович Головин 53 года от апоплексического удара в легких. Погр. в Сергиевой пустыни близ СПБ. Место погребения: в Сергиевой пустыни близ СПБ

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