Головин Фёдор Гаврилович
мужской, родился 01.01.1807, Левашово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
умер 04.12.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Головина (Хитрово) Александра Алексеевна10.04.1816 г.р.
Дети
Головин Константин Фёдорович21.07.1842 г.р.
Головин Сергей Фёдорович23.08.1850 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Левашово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.08.1840
Рождение ребёнка
21.07.1842
Сын: Головин Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1850
Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
11.10.1852
Дочь: Головина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1856
Сын: Головин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Головина (Хитрово) Александра Алексеевна
Смерть
04.12.1861