Веллер Екатерина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веллер Екатерина ?

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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