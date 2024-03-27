Кульмухаметова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кульмухаметова) Кинсулу Ильясовна
Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кульмухаметова) Минсулу Ильясовна
Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульмухаметов Мингали Ильясович
Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс
Рождение ребёнка
03.11.1909
Сын: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович
Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс
Смерть
Неизвестно