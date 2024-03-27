Кульмухаметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмухаметова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кульмухаметова) Кинсулу Ильясовна

Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кульмухаметова) Минсулу Ильясовна

Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульмухаметов Мингали Ильясович

Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс

Рождение ребёнка
03.11.1909

Сын: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Отец ребёнка: Кульмухаметов Ильяс

Смерть
Неизвестно

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