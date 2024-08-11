Куракин Леонтий Понкратьевич
Место рожденияКуминово
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смерти1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: не указан
Мать: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куракина Ирина Пименовна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Куракин Кузьма Леонтьевич
Мать ребёнка: Куракина Ирина Пименовна
Смерть
1864 ст.
Куминово, Дмитровский район, Московская область