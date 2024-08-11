Куракин Леонтий Понкратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракин Леонтий Понкратьевич

Место рождения

Куминово

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина Ирина Пименовна

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Куракин Кузьма Леонтьевич

Мать ребёнка: Куракина Ирина Пименовна

Смерть
1864 ст.
Куминово, Дмитровский район, Московская область

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