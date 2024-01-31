Ларионов Тимофей Васильевич
Место рожденияТула
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ларионов Абрам
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Ларионов) Пелагея
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Ларионов) Ульяна
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Смерть
Неизвестно