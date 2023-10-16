Рюрикова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюрикова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

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