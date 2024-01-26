Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Афанасьевна

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1752

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1728 г.р.

Мать

Вычислено 1727 г.р.

Муж

Вычислено 1752 г.р.

Дети

Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1883 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: Афанасий Иванович

Мать: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Никитич

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никитич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Каширенков Никита Федорович

Отец ребёнка: Федор Никитич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
В ревизии 1882 года имя Дмитрий, с 1795 года и далее - Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никитич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
После 1795 года не удалось проследить судьбу
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никитич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
После 1795 года судьбу проследить не удалось
Смерть
Между 1834 и 1850
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Никитич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

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