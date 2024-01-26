Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1752
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752
Отец: Афанасий Иванович
Мать: Наталья Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Никитич
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никитич
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Сын: Каширенков Никита Федорович
Отец ребёнка: Федор Никитич
В ревизии 1882 года имя Дмитрий, с 1795 года и далее - Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никитич
После 1795 года не удалось проследить судьбу
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никитич
После 1795 года судьбу проследить не удалось
Смерть
Между 1834 и 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Никитич