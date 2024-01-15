Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1932

Дата смерти

15.01.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайников Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
19.02.1954

Сын: Крайников Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Крайников Николай Митрофанович

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайников Николай Митрофанович

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.01.2024
Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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