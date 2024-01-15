Крайникова (Ельчанинова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1932
Дата смерти15.01.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1954
Сын: Крайников Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Крайников Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
02.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайников Николай Митрофанович
Смерть
15.01.2024