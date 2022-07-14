Неркина (Моисеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неркина (Моисеева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1898

Дата смерти

09.04.1991

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1921

Дочь: Гнездилова (Неркина) Ольга

Отец ребёнка: Неркин Константин

Смерть
09.04.1991
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

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