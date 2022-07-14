Неркина (Моисеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1898
Дата смерти09.04.1991
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1898
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1921
Дочь: Гнездилова (Неркина) Ольга
Отец ребёнка: Неркин Константин
Смерть
09.04.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно