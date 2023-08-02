Прошин Олег Алексеевич 01.02.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прошин Олег Алексеевич

Автор
СК
Корсун С.

мужской, родился 01.02.1968, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Отец
Прошин Алексей Афанасьевич12.04.1940 г.р.
Мать
Прошина (Груцяк) Галина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1968

Отец: Прошин Алексей Афанасьевич

Мать: Прошина (Груцяк) Галина Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
01.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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