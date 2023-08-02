Прошин Олег Алексеевич
мужской, родился 01.02.1968, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ОтецПрошин Алексей Афанасьевич12.04.1940 г.р.
МатьПрошина (Груцяк) Галина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1991
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Рождение ребёнка
01.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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