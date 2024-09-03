Стренин Анатолий Анатольевич
Место рожденияОзерки
Дата рождения20.01.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956
Бракосочетание
19.02.1977
Рождение ребёнка
10.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стренина (Кукушкина) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
23.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стренина (Кукушкина) Людмила Николаевна