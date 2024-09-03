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Стренин Анатолий Анатольевич

Место рождения

Озерки

Дата рождения

20.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956

Отец: Стренин Анатолий Васильевич

Мать: Стренина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
19.02.1977

Жена: Стренина (Кукушкина) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стренина (Кукушкина) Людмила Николаевна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стренина (Кукушкина) Людмила Николаевна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область

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