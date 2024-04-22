Михайлова (Анчукова) Парасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Анчукова) Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.10.1908

Дата смерти

05.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1928

Дочь: Семенишина Нина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1942

Сын: Григорьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Григорьевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
05.01.1992
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