Михайлова (Анчукова) Парасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1908
Дата смерти05.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1908
Рождение ребёнка
06.03.1928
Дочь: Семенишина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1942
Сын: Григорьев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Григорьевич
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
05.01.1992