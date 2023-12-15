Габдуллина Людмила Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдуллина Людмила Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдуллин Сарман Фаритович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдуллин Сарман Фаритович

Рождение ребёнка
17.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай

Питляр, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

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