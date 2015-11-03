Филиппов Егор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Егор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1930

Дата смерти

03.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1930

Отец: Филиппов Дмитрий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Николай Егорович

Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1952

Сын: Филиппов Николай Егорович

Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1954

Сын: Филиппов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна

Смерть
03.11.2015

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