Филиппов Егор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1930
Дата смерти03.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1930
Отец: Филиппов Дмитрий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Николай Егорович
Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1952
Сын: Филиппов Николай Егорович
Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1954
Сын: Филиппов Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Филиппова Антонина Ивановна
Смерть
03.11.2015