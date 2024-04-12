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Ранеткин Федор Васильевич

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1893 ст.

Дата смерти

04.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1893 ст.

Отец: Ранеткин Василий Борисович

Мать: Ранеткина Ирина Филипповна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.
Крещение
03.04.1893 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.
Смерть
04.04.1893 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
От поноса ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.
Похороны
05.04.1893 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.
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