Ранеткин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1893 ст.
Дата смерти04.04.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1893 ст.
ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.
Крещение
03.04.1893 ст.
ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.
Смерть
04.04.1893 ст.
От поноса ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.
Похороны
05.04.1893 ст.
ф. 1550, оп.1, д.213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган Переславского уезда за 1887-1893 годы.