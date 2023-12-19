Ооржак Ммм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ооржак Ммм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Виктор Биринеевич

Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Светлана Биринеевна

Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Борис Биринеевич

Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Байырмаа Ооржаковна

Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Дыыкы Биринеевич

Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Казак-оол Биринеевич

Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Ольга Биринеевна

Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович

Смерть
Неизвестно
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