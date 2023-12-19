Ооржак Ммм
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Светлана Биринеевна
Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Байырмаа Ооржаковна
Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ооржак Казак-оол Биринеевич
Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Ольга Биринеевна
Отец ребёнка: Ооржак Бирине Ыдамович
Смерть
Неизвестно