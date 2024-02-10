Захаров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Алексей

Место рождения

Мазалки, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Мазалки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Захарова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Агрипина

Мазалки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Агрипина

Смерть
Неизвестно

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