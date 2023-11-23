Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розов Пётр Петров
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Розов Пётр Петров
Рождение ребёнка
16.06.1818
Дочь: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Отец ребёнка: Розов Пётр Петров
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Розов Пётр Петров
Смерть
После 1855