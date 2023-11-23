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Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Пётр Петров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Соколов Михаил Петров

Отец ребёнка: Розов Пётр Петров

Рождение ребёнка
16.06.1818

Дочь: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Отец ребёнка: Розов Пётр Петров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов Александр Петров

Отец ребёнка: Розов Пётр Петров

Смерть
После 1855

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