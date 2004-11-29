Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1926

Дата смерти

29.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1926

Отец: Артёмов Пётр Петрович

Мать: Артёмова (Апаршина) Матрёна Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова (Донскова) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Рождение ребёнка
20.09.1949

Дочь: Грунина (Донскова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Рождение ребёнка
13.08.1953

Сын: Донсков Александр Степанович

Отец ребёнка: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
29.11.2004

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