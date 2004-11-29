Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1926
Дата смерти29.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова (Донскова) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич
Рождение ребёнка
20.09.1949
Дочь: Грунина (Донскова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич
Рождение ребёнка
13.08.1953
Сын: Донсков Александр Степанович
Отец ребёнка: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич
Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
29.11.2004