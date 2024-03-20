Гришина (Демешева) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Демешева) Анастасия Иванова

Место рождения

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

21.10.1885

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1885

Отец: Димешов Иван Михеев

Мать: Димешова Параскева Абрамова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Гришин Максим Афонасьев

Казанская церковь села Соболево Пронского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около ?.05.1904

Дочь: Садовникова Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: Пахомова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев

Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Гришин Иван Максимович

Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Михайлова Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Смерть
?.08.1943
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
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