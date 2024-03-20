Гришина (Демешева) Анастасия Иванова
Место рождениядер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения21.10.1885
Дата смерти?.08.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1885
Отец: Димешов Иван Михеев
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
26.05.1903
Казанская церковь села Соболево Пронского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около ?.05.1904
Дочь: Садовникова Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Пахомова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев
Рождение ребёнка
24.09.1912
Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: Михайлова Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Гришин Максим Афонасьев
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Смерть
?.08.1943
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище