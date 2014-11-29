Глебов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1956
Дата смерти29.11.2014
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1980
Рождение ребёнка
11.08.1983
Рождение ребёнка
15.02.1987
Смерть
29.11.2014