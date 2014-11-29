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Глебов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1956

Дата смерти

29.11.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1934 г.р.

Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Глебова (Поташева) Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова (Шахович) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
26.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глебова (Шахович) Тамара Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глебова (Шахович) Тамара Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глебова (Шахович) Тамара Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.11.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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