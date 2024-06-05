Усов Иоанн Константинов
Место рождения
Дата рождения06.01.1917 ст.
Дата смерти10.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1917
Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Говоринский, Дулеповский, Андрюшино, Медведка, Чаловка, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Бурук, Кимиль... Показать все
Рождение
06.01.1917 ст.
Отец: Усов Константин Иванов
Мать: Усова Ирина Иванова
Упоминание
20.10.1933
ЗАГС выдавалась справка о рождении
Призыв на военную службу
24.09.1938
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Дата рождения __.__.1917 Место рождения Иркутская обл., Куйтунский р-н Место призыва Тулунский РВК, Иркутская обл., Тулунский р-н Дата призыва 24.09.1938 Воинское звание сержант Воинская часть 1061 ст... Показать все
Смерть
10.03.1945
Убит на войне