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Усов Иоанн Константинов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

06.01.1917 ст.

Дата смерти

10.03.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1917
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Говоринский, Дулеповский, Андрюшино, Медведка, Чаловка, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Бурук, Кимиль... Показать все
Рождение
06.01.1917 ст.

Отец: Усов Константин Иванов

Мать: Усова Ирина Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминание
20.10.1933
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ЗАГС выдавалась справка о рождении
Призыв на военную службу
24.09.1938
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Дата рождения __.__.1917 Место рождения Иркутская обл., Куйтунский р-н Место призыва Тулунский РВК, Иркутская обл., Тулунский р-н Дата призыва 24.09.1938 Воинское звание сержант Воинская часть 1061 ст... Показать все
Смерть
10.03.1945
Убит на войне

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