Коржов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1956

Дата смерти

15.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.09.2007
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