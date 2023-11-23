Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иван Стефанов
Мать: Евдокия Васильева
Алексей Иванович (1771 - ?) Родился в семье дьячка села села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. В 1792 году рукоположен во диакона к Петропавловской при Мануфактурах церкви г.Ярославля... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Предтечевская Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
После 1829