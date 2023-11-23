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Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иван Стефанов

Мать: Евдокия Васильева

Алексей Иванович (1771 - ?) Родился в семье дьячка села села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. В 1792 году рукоположен во диакона к Петропавловской при Мануфактурах церкви г.Ярославля... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Петр Алексеев

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1793

Сын: Соколов Иван Алексеев

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Предтечевская Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
После 1829

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