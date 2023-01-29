Голубев Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Семен Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Голубев Николай Семенович

Мать ребёнка: Голубева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1919

Сын: Голубев Константин Семенович

Мать ребёнка: Голубева Анфиса Ивановна

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