Голубев Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Голубев Николай Семенович
Мать ребёнка: Голубева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1919
Сын: Голубев Константин Семенович
Мать ребёнка: Голубева Анфиса Ивановна