Помажак Семён Васильевич
Место рожденияSlachow
Дата рождения20.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.?.1895
Жена: Помажак Мария Теодоровна
дом 45/12
Рождение ребёнка
11.02.1897
Дочь: Катерина Семёновна
Мать ребёнка: Помажак Мария Теодоровна
дом 12
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Помажак Василий Семёнович
Мать ребёнка: Помажак Мария Теодоровна
Смерть
Неизвестно