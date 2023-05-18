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Помажак Семён Васильевич

Место рождения

Slachow

Дата рождения

20.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Slachow
Бракосочетание
12.?.1895

Жена: Помажак Мария Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 45/12
Рождение ребёнка
11.02.1897

Дочь: Катерина Семёновна

Мать ребёнка: Помажак Мария Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Помажак Василий Семёнович

Мать ребёнка: Помажак Мария Теодоровна

Смерть
Неизвестно
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