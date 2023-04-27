Миронова (Чиж) Зоя Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Чиж) Зоя Андреевна

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Место рождения

д. Буда, Климовичского района, Могилевской области

Дата рождения

30.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1938

Отец: Филиппович Андрей Францевич

Мать: Анна Антоновна

д. Буда, Климовичского района, Могилевской области
Рождение ребёнка
09.03.1963

Дочь: Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Миронов Леонид Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1966

Сын: Миронов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Миронов Леонид Андреевич

Мещовск, 249240, Россия
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