Миронова (Чиж) Зоя Андреевна
Место рожденияд. Буда, Климовичского района, Могилевской области
Дата рождения30.05.1938
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1938
Отец: Филиппович Андрей Францевич
Мать: Анна Антоновна
д. Буда, Климовичского района, Могилевской области
Рождение ребёнка
09.03.1963
Дочь: Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Миронов Леонид Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1966
Сын: Миронов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Миронов Леонид Андреевич
Мещовск, 249240, Россия