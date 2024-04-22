Кондратенкова (Зубарева) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1901 ст.
Дата смерти26.06.1979
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1922
Дочь: Мартынова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кондратенков Павел Егорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кондратенков Николай Павлович
Отец ребёнка: Кондратенков Павел Егорович
Смерть
26.06.1979
Храпеево, Жуковский муниципальный район, Калужская область