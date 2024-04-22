Кондратенкова (Зубарева) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенкова (Зубарева) Вера Григорьевна

Место рождения

Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

11.09.1901 ст.

Дата смерти

26.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1901 ст.

Отец: Зубарев Григорий Михайлович

Мать: Зубарева Меланья Епифановна

Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.12.1922

Дочь: Мартынова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кондратенков Павел Егорович

Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кондратенков Николай Павлович

Отец ребёнка: Кондратенков Павел Егорович

Смерть
26.06.1979
Храпеево, Жуковский муниципальный район, Калужская область
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