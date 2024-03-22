Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Ладыгин Роман Прокофьевич

Мать: Ладыгина Александра Дмитриевна

Место жительства
Около 1955
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Сергей Егорович

Отец ребёнка: Сараев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Юрий Егорович

Отец ребёнка: Сараев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Виктор Егорович

Отец ребёнка: Сараев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Вячеслав Егорович

Отец ребёнка: Сараев Егор

Смерть
Неизвестно
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