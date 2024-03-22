Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Место жительства
Около 1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сараев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сараев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Юрий Егорович
Отец ребёнка: Сараев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сараев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сараев Егор
Смерть
Неизвестно