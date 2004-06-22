Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1929

Дата смерти

22.06.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929

Отец: Янкин Ефим

Мать: Турусова Пелагея Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужков Всеволод Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Рождение ребёнка
07.03.1955

Сын: Лужков Владимир I Всеволодович

Отец ребёнка: Лужков Всеволод Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужков Всеволод Петрович

Смерть
22.06.2004

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