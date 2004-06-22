Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1929
Дата смерти22.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929
Отец: Янкин Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Рождение ребёнка
07.03.1955
Сын: Лужков Владимир I Всеволодович
Отец ребёнка: Лужков Всеволод Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужков Всеволод Петрович
Смерть
22.06.2004