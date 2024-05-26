(Фролова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фроловский Федор Филимонович

Мать: Фроловская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
Неизвестно

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