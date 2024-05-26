(Фролова) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фроловский Федор Филимонович
Мать: Фроловская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Смерть
Неизвестно