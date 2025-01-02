Данилов Евгений
мужской, родился 1941, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
ОтецДанилов Василий19.04.1914 г.р.
МатьДанилова (Корытова) Анна24.11.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Данилов Василий
Мать: Данилова (Корытова) Анна
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кузьмина) Светлана
Смерть
Неизвестно