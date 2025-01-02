Данилов Евгений 1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Данилов Евгений

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1941, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Отец
Данилов Василий19.04.1914 г.р.
Мать
Данилова (Корытова) Анна24.11.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Данилов Василий

Мать: Данилова (Корытова) Анна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кузьмина) Светлана

Смерть
Неизвестно

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