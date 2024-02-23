Мартынюк (Микишева) Римма Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк (Микишева) Римма Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1935

Отец: Микишев Михаил

Мать: Сандакова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1956

Дочь: Франц Светлана Вадимовна

Отец ребёнка: Мартынюк Вадим Поликарпович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Мартынюк Юрий Вадимович

Отец ребёнка: Мартынюк Вадим Поликарпович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынюк Вадим Поликарпович

Гражданство
Неизвестно
Казахстан
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