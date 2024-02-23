Мартынюк (Микишева) Римма Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1935
Отец: Микишев Михаил
Рождение ребёнка
18.10.1956
Дочь: Франц Светлана Вадимовна
Отец ребёнка: Мартынюк Вадим Поликарпович
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Мартынюк Вадим Поликарпович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Казахстан