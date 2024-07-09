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Зайцев Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Зайцева (Фещенко) Татьяна Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева (Фещенко) Татьяна Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Фещенко) Татьяна Марковна

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Зайцев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева (Фещенко) Татьяна Марковна

Смерть
Около 1937
Без вести, НКВД. На основе письма Лилии Андреевны

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