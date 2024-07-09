Зайцев Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Зайцева (Фещенко) Татьяна Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Зайцева (Фещенко) Татьяна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1928
Мать ребёнка: Зайцева (Фещенко) Татьяна Марковна
Смерть
Около 1937
Без вести, НКВД. На основе письма Лилии Андреевны