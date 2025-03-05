Ильина (Черняева) Алла Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1969
Отец: Черняев Аркадий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.03.1987
Муж: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Горький
Рождение ребёнка
28.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кудьма, Богородский муниципальный район, Нижегородская область