Ильина (Черняева) Алла Аркадьевна 28.01.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильина (Черняева) Алла Аркадьевна

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Место рождения

Обозерский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.01.1969

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1969

Отец: Черняев Аркадий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Обозерский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.03.1987

Муж: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Горький
Рождение ребёнка
28.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кудьма, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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