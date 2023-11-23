Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Петр Васильев

Мать: Прасковья Васильева

Александр Петрович (1755 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Петра Васильевича. Служил пономарем в том же селе. В 1784 году выбыл в светскую команду. Жена его Ефимия ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Стефанова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Маремьяна Александрова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Александрова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

Смерть
Неизвестно

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