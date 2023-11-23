Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Петр Васильев
Мать: Прасковья Васильева
Александр Петрович (1755 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Петра Васильевича. Служил пономарем в том же селе. В 1784 году выбыл в светскую команду. Жена его Ефимия ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Маремьяна Александрова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Александрова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
Смерть
Неизвестно