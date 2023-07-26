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Бирин Вениамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирин Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 17.03.1932

Сын: Бирин Леонид

Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Тяжелова (Бирина) Нина

Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна

Рождение ребёнка
23.08.1936

Дочь: Фролова (Бирина) Елена

Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна

Рождение ребёнка
04.10.1939

Дочь: Щеникова (Бирина) Таисия

Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна

Смерть
Около 1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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