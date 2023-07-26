Бирин Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирин Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 17.03.1932
Сын: Бирин Леонид
Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Тяжелова (Бирина) Нина
Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна
Рождение ребёнка
23.08.1936
Дочь: Фролова (Бирина) Елена
Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна
Рождение ребёнка
04.10.1939
Дочь: Щеникова (Бирина) Таисия
Мать ребёнка: Бирина (Бирина) Анна
Смерть
Около 1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно