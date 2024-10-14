Колесников Агап Еремеевич 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Колесников Агап Еремеевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1801

умер 1857

Отец
Колесников Еремей Никитич1779 г.р.
Супруги
Колесникова Авдотья Григорьевна1809 г.р.
Дети
Колесников Кузьма Агапович02.11.1817 г.р.
Колесников Панкрат Агапович1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Колесников Еремей Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
02.11.1817

Сын: Колесников Кузьма Агапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Колесников Панкрат Агапович

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1833

Сын: Колесников Тихон Агапович

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
05.05.1836

Сын: Колесников Тимофей Агапович

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гущина (Колесникова) Евдокия Агаповна

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна

Смерть
1857

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