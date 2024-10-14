Колесников Агап Еремеевич
мужской, родился 1801
умер 1857
ОтецКолесников Еремей Никитич1779 г.р.
Супруги
Колесникова Авдотья Григорьевна1809 г.р.
Дети
Колесников Кузьма Агапович02.11.1817 г.р.
Колесников Панкрат Агапович1830 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Колесников Еремей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1817
Сын: Колесников Кузьма Агапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Колесников Панкрат Агапович
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1833
Сын: Колесников Тихон Агапович
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
05.05.1836
Сын: Колесников Тимофей Агапович
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гущина (Колесникова) Евдокия Агаповна
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Григорьевна
Смерть
1857