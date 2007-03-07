Сальникова (Сальникова) Клавдия Александровна 14.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальникова (Сальникова) Клавдия Александровна

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Место рождения

дер. Бурново, Бирский район, Башкирия

Дата рождения

14.12.1924

Дата смерти

07.03.2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924

Отец: Сальников Александр Васильевич

Мать: Сальникова (Выдрина) Евдокия Андреевна

дер. Бурново, Бирский район, Башкирия
Рождение ребёнка
06.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сальников Петр

Рождение ребёнка
15.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сальников Петр

Старобурново, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.03.1966

Муж: Сальников Петр

Старобурново, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.03.2007

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