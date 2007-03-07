Сальникова (Сальникова) Клавдия Александровна
Место рождениядер. Бурново, Бирский район, Башкирия
Дата рождения14.12.1924
Дата смерти07.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924
дер. Бурново, Бирский район, Башкирия
Рождение ребёнка
06.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сальников Петр
Рождение ребёнка
15.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сальников Петр
Бракосочетание
01.03.1966
Муж: Сальников Петр
Смерть
07.03.2007