Шитохин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитохин Федор Федорович
Мать: Шитохина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан НКВД. Воевал в Эстонии после войны с «лесными братьями»
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство | Убит «лесными братьями. Сброшен под поезд. Собирали по-частям, чтобы отправить тело в Хвойную.
Похороны
Неизвестно