Шитохин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитохин Юрий

Шитохин Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитохин Федор Федорович

Мать: Шитохина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан НКВД. Воевал в Эстонии после войны с «лесными братьями»
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство | Убит «лесными братьями. Сброшен под поезд. Собирали по-частям, чтобы отправить тело в Хвойную.
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.